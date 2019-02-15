Вакарчук назвал минимальные критерии при выборе президента: Дебаты без суфлера, члены команды и выполненные обещания. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Не планирую поддерживать ни одного из кандидатов. Но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю... Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал певец.

Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

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Он добавил, что "эти три условия не являются достаточными, но точно необходимы".

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.