"Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, мужчина находился в неадекватном состоянии, патрульным пришлось надеть на него наручники.

По словам очевидцев, Kia двигался по улице Борщаговской на огромной скорости. Напротив остановки скоростного трамвая водитель не справился с управлением и ударил Nissan. Девушка-водитель рассказала, что почувствовала удар сзади, после чего ее понесло в столб. Из багажника автомобиля по дороге и тротуару разбросало личные вещи, а сам Nissan получил серьезные повреждения. К счастью, девушка не пострадала.

После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia. По предварительной информации, подозреваемый угнал автомобиль. На место вызвана следственно-оперативная группа, водителя Kia повезли на медицинское освидетельствование.

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