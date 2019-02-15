Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям РФ, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Что же может быть для нас, современных украинцев, гарантией неповторения трагических страниц истории? Гарантирует это нам только государственная независимость Украины, которая опирается на мощную армию. ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства ... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа", - сказал Порошенко

Глава государства подчеркнул, что несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе я подпишу изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО, - Порошенко

"Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Порошенко. Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.

Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.