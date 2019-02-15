ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", на лицензию претендовало две компании - частная "Аркона Газ-Енергія" и полугосударственная "Укрнафта".

Специальное разрешение на добычу газа и газового конденсата Госгеонадра отдала "Арконе". Произошло это в мае 2017 года. Без аукциона. На 20 лет. За 4 миллиона гривен. "Укрнафте" отказали дважды якобы за несоответствие документов и большой налоговый долг. Хотя это компания предлагала за лицензию 45 миллионов гривен.

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По факту получения лицензии было начато расследование прокурорами ГПУ и паралельно детективами НАБУ. Последние утверждают, что это дело - их подследственность и уже дважды обращались в ГПУ передать его НАБУ. Но подчиненные генпрокурора Юрия Луценко отказали даже в просьбе ознакомиться с собранными материалами. По данным "Схем" компания "Аркона" контролируется окружением Президента Украины Петра Порошенко и именно поэтому ГПУ препятствует передаче материалов в НАБУ.

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ГПУ сейчас оспаривает право "Арконы" на лицензию, но делает это не с целью отобрать ее.

"Скорее всего, это все делается для того, чтобы дело было заведомо проигрышным. Чтобы это дело проиграли, а потом отчитались, что мы, мол, сделали все, чтобы лишить это предприятие незаконного разрешения, но нам не удалось. И чтобы все вопросы были к суду", - говорит юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.

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