Россия уже готовит планы, как влиять на местные выборы в Украине, - Климкин. ВИДЕО

Об этом глава украинского МИД Павел Климкин сказал журналистам на брифинге в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

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"Россия и дальше будет манипулировать избирательным процессом. Вот у нас все говорят: "А каково влияние России на президентские выборы, на парламентские?". А что, на местные выборы Россия не будет влиять? Там уже готовятся планы, как влиять на местные выборы. Причем местные выборы, может, в каком-то смысле еще более важны для России. Поскольку российская логика заключается не в том, чтобы установить какую-то более пророссийскую реальность в Украине, а в дестабилизации, а затем расчленении Украины. Поэтому весь этот период выборов будем иметь беспрецедентное влияние России", - сказал министр.

Напомним, в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В частности, Петр Порошенко встретился на полях с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.