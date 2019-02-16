Активисты "Сокола" провели факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что "Сокол" - молодежное патриотическое военно-спортивное общество. Организация, созданная в 1894 году, своей деятельностью способствовала борьбе за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году организация была восстановлена ​​патриотической молодежью Львова, после чего были развиты ячейки по всей Украине. Сокольцы принимали активное участие в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Многие активисты участвуют в войне на Востоке в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Также смотрите: Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж















Смотрите также: Факельный марш прошел в честь дня рождения Бандеры в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите: "З днем народження, Провіднику!" - Омелян принял участие в марше в честь дня рождения Бандеры. ФОТО













Также смотрите: Факельное шествие к 110-й годовщине со дня рождения Бандеры состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите: Парад зомби прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото и видео - Олег Богачук