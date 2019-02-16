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16.02.19 21:22

Активисты "Сокола" провели факельный марш в Киеве в годовщину организации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Торжественный "Марш правых традиций" в честь 125-летия всеукраинской общественной организации "Сокол" прошел в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что "Сокол" - молодежное патриотическое военно-спортивное общество. Организация, созданная в 1894 году, своей деятельностью способствовала борьбе за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году организация была восстановлена ​​патриотической молодежью Львова, после чего были развиты ячейки по всей Украине. Сокольцы принимали активное участие в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Многие активисты участвуют в войне на Востоке в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 01
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 02
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 03
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 04

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Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 05
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 06
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 07
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 08
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 09
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 10

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Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 11
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 12
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 13
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 14
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 15
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 16
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 17

Смотрите также: Факельный марш прошел в честь дня рождения Бандеры в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 18
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 19
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 20
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 21
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 22

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Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 23
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 24
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 25
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 26
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 27
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 28

Также смотрите: Факельное шествие к 110-й годовщине со дня рождения Бандеры состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 29
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 30
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 31
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 32
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 33

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 34
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 35
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 36
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 37
Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 38

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Активисты Сокола провели факельный марш в Киеве в годовщину организации 39
Фото и видео - Олег Богачук

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