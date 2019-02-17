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17.02.19 14:26

Двое девочек провалились под лед на озере в Киеве: их чудом удалось спасти. ВИДЕО

Двое несовершеннолетних гуляя по тонкому льду киевского озера Тельбин провалились в воду. Предварительно, девочки рисковали жизнью ради того, чтобы сделать фотографии, и они чудом спаслись благодаря неравнодушным прохожим.

Об этом со ссылкой на "Информатор" информирует Цензор.НЕТ.

Видео - "Киев Оперативный"

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Событие произошло около 17:00 16 февраля. Отмечается, что вытаскивая подростков из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.

К счастью, всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. В итоге никто не пострадал, и детей передали родителям.

Спасатели просят жителей столицы быть осторожными самим и предупредить своих чад об опасности выхода на лед, а особенно, когда на улице стоит теплая погода.

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