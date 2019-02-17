Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний. ВИДЕО

Так разъяснил ситуацию предстоятель Православной церкви Украины Епифаний после богослужения в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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"Те провокации, которых ожидают особенно наши северные соседи - они все, чтобы скомпрометировать эту хорошую идею. И мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться. Если громада большинством голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, она может обратиться к иерарху и, получив разрешение и указ, что она принадлежит к единой поместной Православной церкви, получить право на юридическую регистрацию", - пояснил митрополит Киевский и всея Украины.

В Черновцы предстоятель Православной церкви прибыл впервые после интронизации. Буковина - его малая родина. Епифаний раз отметил, что процесс объединения украинской церкви необратим, потому что именно в этом больше всего нуждаются православные верующие.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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