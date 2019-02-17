Полицейские-взрывотехники обезвредили два противотанковых гранатомета, найденных на побережье в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Черноморского ОП и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. Найденное оказалось противотанковым гранатометом РПГ-18 в состоянии, представляющем угрозу для жизни людей. Обследовав прилегающую территорию, взрывотехники обнаружили еще один такой же гранатомет - он лежал в воде у берега, зажатый валунами", - говорится в сообщении.
Полицейские вывезли оружие в безлюдное место и уничтожили.
Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах оружие оказалось на побережье, и устанавливают причастных.