Героев Небесной Сотни почтили молитвой в Вашингтоне. ВИДЕО

Памятная церемония прошла в символическом для украинцев месте - у мемориала жертвам Голодомора-геноцида в Украине 1932-33 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Около полутора сотен общественных и религиозных деятелей, дипломатов, представителей украинской диаспоры в США, журналистов и американских граждан почтили молитвой Героев. В память о Небесной Сотне - первых погибших в противостоянии российской агрессии, участники акции зажгли свечи.

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"Важно всегда помнить, почему это произошло (Революция достоинства. - Ред.), чтобы ничего не забывать и смотреть в будущее, поскольку наша история иногда себя повторяет", - рассказала о цели митинга представитель организации United Help Ukraine Татьяна Алдаве .

Она подчеркнула, что церемония имеет целью не только вспоминить тех, кто погиб, но и ради чего они положили свою жизнь - самостоятельный выбор Украины.

Посол Украины в США Валерий Чалый, со своей стороны, подчеркнул, что место для церемонии в этом году выбрано неслучайно. "Мы совместно решили провести это мероприятие у мемориала Голодомора-геноцида 1932-33 годов, потому что это восстанавливает историческую правду", - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Президент Международного комитета по вопросам Крыма Инчи Боумен напомнила о десятках крымских татар, которые поддержали на оккупированной крымской территории Революцию Достоинства и погибли или пропали без вести из-за своего вызова российским оккупантам. Она отметила, что в марте будет уже пять лет оккупации Крыма, поэтому сейчас готовится ряд совместных акций, чтобы вновь обратить внимание американской общественности на эти трагические события.