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18.02.19 12:16

"Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает": террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Боевики "ДНР" обнародовали видео уничтожения их укреплений Объединенными силами в районе Ясиноватской развязки (между Авдеевкой и Донецком).

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.

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"Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позицию и блиндаж. Район Ясиноватской развязки", - говорится в заметке.

Видео снял один из членов незаконных вооруженных формирований, который после обстрела со стороны ВСУ бегает по "позиции Жоры" и описывает увиденное.

Для полноты картины блогер Necro Mancer опубликовал фотографии, на которых видно расположение уничтоженного блиндажа наемников.

Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 01
Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 02
Подпалили наш блиндаж. Сука, жалко как, пылает: террористы показали уничтоженный ВСУ дзот в районе Ясиноватской развязки 03

Об уничтожении вражеского укрепления с детонацией боеприпасов в районе ясиноватского блокпоста стало стало известно 12 февраля.

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