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18.02.19 12:26

Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники Мукачевского отряда утром 18 февраля на границе с Румынией помешали попытке незаконного перемещения табачной контрабанды.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ."Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили сигареты и убежали. В 200 метрах от украинско-румынской границы нарядом было обнаружено шесть пакетов с табачными изделиями", - говорится в сообщении.

Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ 01

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Отмечается, что в настоящее время пограничники ищут неизвестных лиц, причастных к попытке контрабанды. Сигареты доставили в пограничное подразделение.

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