Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили сигареты и убежали. В 200 метрах от украинско-румынской границы нарядом было обнаружено шесть пакетов с табачными изделиями", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества

Отмечается, что в настоящее время пограничники ищут неизвестных лиц, причастных к попытке контрабанды. Сигареты доставили в пограничное подразделение.