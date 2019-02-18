На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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После молебна с речью выступили священники и родственники Героев Небесной Сотни.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В понедельник, 18 февраля, возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни прошли поминальный молебен к пятой годовщине убийств на Евромайдане и возложение цветов.

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Организаторами акции выступили инициативная группа пострадавших на Майдане, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.

Также на аллее Героев Небесной Сотни прошла ежегодная тихая акция "Ангелы памяти". В память о расстреле Героев Небесной Сотни 18-20 февраля 2014 года развешали у входа в метро "Крещатик" белых бумажных ангелов на деревьях.

































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ