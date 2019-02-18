На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
После молебна с речью выступили священники и родственники Героев Небесной Сотни.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В понедельник, 18 февраля, возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни прошли поминальный молебен к пятой годовщине убийств на Евромайдане и возложение цветов.
Организаторами акции выступили инициативная группа пострадавших на Майдане, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.
Также на аллее Героев Небесной Сотни прошла ежегодная тихая акция "Ангелы памяти". В память о расстреле Героев Небесной Сотни 18-20 февраля 2014 года развешали у входа в метро "Крещатик" белых бумажных ангелов на деревьях.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ