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18.02.19 12:43

На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На аллее Героев Небесной Сотни утром 18 февраля провели панихиду к пятой годовщине убийств на Майдане.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

После молебна с речью выступили священники и родственники Героев Небесной Сотни.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В понедельник, 18 февраля, возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни прошли поминальный молебен к пятой годовщине убийств на Евромайдане и возложение цветов.

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Организаторами акции выступили инициативная группа пострадавших на Майдане, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.

Также на аллее Героев Небесной Сотни прошла ежегодная тихая акция "Ангелы памяти". В память о расстреле Героев Небесной Сотни 18-20 февраля 2014 года развешали у входа в метро "Крещатик" белых бумажных ангелов на деревьях.

На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 01
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 02
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 03
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 04
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 05
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 06
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 07
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 08
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 09
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 10
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 11
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 12
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 13
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 14
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 15
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 16
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 17
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 18
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 19

На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 20
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 21
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 22
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 23
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 24
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 25
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 26
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 27
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 28
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 29
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 30
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 31
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 32
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 33
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 34
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 35
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 36
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 37
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 38
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 39
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 40
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 41
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 42
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 43
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 44
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 45
На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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