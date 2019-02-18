Предоставление автокефалии ПЦУ является справедливым, - Варфоломей. ВИДЕО

Об этом Варфоломей заявил на встрече с деятелями украинской культуры: оперным певцом Николаем Сикорой и дирижером Еленой Слюсаренко, сообщает в Facebook ОО "Українська родина", передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за радость от вашего визита и за ваше пение. В вашем лице я благословляю весь украинский народ", - сказал Варфоломей на встрече в Стамбуле, в которой также приняли участие представители местной украинской общины.
Вселенский патриарх указал, что, предоставив автокефалию Православной церкви Украины, "Мать Церковь ответила на многолетние просьбы". "Историческое решение Вселенского патриархата для Украины стало большой привилегией и справедливостью", - добавил он.
Варфоломей также обратился к украинцам с наставлением строить будущее в единении и справедливости: "Сейчас все православные в Украине под руководством митрополита Епифания. Вы должны пребывать в мире, справедливости, в единении и счастьи. Благословенные молитвы Матери Церкви в Константинополе будут всегда с вами".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.