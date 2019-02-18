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18.02.19 14:39

Все видят, что Россия делает вокруг нелегального моста и все поняли, что она будет делать вокруг "Северного потока", - Климкин. ВИДЕО

Строительство и эксплуатация "Северного потока" увеличит влияние России на Евросоюз и станет угрозой европейской безопастности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МИД Павел Климкин и заявил, что украинским дипломатам удалось добиться понимания этой угрозы от европейских партнеров и США.

"Мой пример был очень прост - если Россия делает то, что делает вокруг нелегально построенного моста, а что она по определению будет делать вокруг "Северного потока"?. Причем и первого и второго в Балтийском море. И вот это все, наконец, поняли после последних событий. Вот на самом деле главный результат в очень хорошей дискуссии в трансатлантическом контексте между Евросоюзом и США "

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