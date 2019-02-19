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19.02.19 09:53

"Медведчук виновен в смерти Стуса", - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 февраля, Печерский районный суд Киева рассматривает иск кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука против главы Комитета ВР по иностранным делам Анны Гопко об оскорблении чести и достоинства из-за выражения Гопко о том, что Медведчук является палачом украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда проходит акция "Дадим отпор Медведчуку!". Перед активистами выступают организаторы акции, а активисты держат плакаты с надписями: "#СтопРеванш", "Медведчук враг Украины", "Медведчук виновен в смерти Василия Стуса" и др. 

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"Медведчук считает, что его "честь" и "достоинство" якобы оскорбило выражение Гопко, что он является палачом украинского поэта Василия Стуса. Хотя это утверждение истинно, а о понятии "честь" и "достоинство" трудно вообще говорить, когда речь идет о Викторе Медведчуке, против которого, между прочим, открыто уголовное производство по подозрению в посягательстве на территориальную целостность, государственное устройство и национальную безопасность. Наглости кума Путина, который продолжает совершать преступные действия против нашего государства, надо положить конец!", - заявили организаторы акции.

Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 01
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 02
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 03
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 04
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 05
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 06
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 07
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 08
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 09
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 10
Медведчук виновен в смерти Стуса, - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко 11

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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