"Медведчук виновен в смерти Стуса", - активисты пикетируют заседание суда по иску кума Путина к Гопко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Под зданием суда проходит акция "Дадим отпор Медведчуку!". Перед активистами выступают организаторы акции, а активисты держат плакаты с надписями: "#СтопРеванш", "Медведчук враг Украины", "Медведчук виновен в смерти Василия Стуса" и др.

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"Медведчук считает, что его "честь" и "достоинство" якобы оскорбило выражение Гопко, что он является палачом украинского поэта Василия Стуса. Хотя это утверждение истинно, а о понятии "честь" и "достоинство" трудно вообще говорить, когда речь идет о Викторе Медведчуке, против которого, между прочим, открыто уголовное производство по подозрению в посягательстве на территориальную целостность, государственное устройство и национальную безопасность. Наглости кума Путина, который продолжает совершать преступные действия против нашего государства, надо положить конец!", - заявили организаторы акции.























Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ