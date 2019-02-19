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19.02.19 10:26

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд г.Киева объявил перерыв до 10 апреля в рассмотрении икса кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука к главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокат Медведчука Игорь Кириленко в ходе заседания заявил ходатайство о переносе заседание для предоставления ему времени на ознакомление с делом, так как он только вчера подписал договор с Медведчуком. Адвокаты Гопко заявили, что такой перенос будет затягиванием дела.

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В итоге судья Галина Матийчук поддержала ходатайство и назначила следующее заседание на ближайшее свободное время 10 апреля, 11:00.

В своем иске Медведчук требует от Гопко опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию и возместить ему материальный ущерб на сумму в 1 грн. Речь идет о том, что на своей странице в Facebook Гопко призвала поддержать акцию "МедведчукПодАрест" под стенами Генпрокуратуры Украины, в годовщину смерти украинского поэта и диссидента Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук.

"4 сентября в годовщину смерти Василия Стуса – мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является выродком системы, которая уничтожила Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда Гопко.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 01

Суд по иску Медведчука к Гопко.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 02

Судья Матийчук.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 03

Адвокат Медведчука.

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 04

Защита Гопко

Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 05
Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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