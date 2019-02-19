Суд перенес рассмотрение иска Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства на 10 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Адвокат Медведчука Игорь Кириленко в ходе заседания заявил ходатайство о переносе заседание для предоставления ему времени на ознакомление с делом, так как он только вчера подписал договор с Медведчуком. Адвокаты Гопко заявили, что такой перенос будет затягиванием дела.
В итоге судья Галина Матийчук поддержала ходатайство и назначила следующее заседание на ближайшее свободное время 10 апреля, 11:00.
В своем иске Медведчук требует от Гопко опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию и возместить ему материальный ущерб на сумму в 1 грн. Речь идет о том, что на своей странице в Facebook Гопко призвала поддержать акцию "МедведчукПодАрест" под стенами Генпрокуратуры Украины, в годовщину смерти украинского поэта и диссидента Василия Стуса, адвокатом которого был Медведчук.
"4 сентября в годовщину смерти Василия Стуса – мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является выродком системы, которая уничтожила Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда Гопко.
Суд по иску Медведчука к Гопко.
Судья Матийчук.
Адвокат Медведчука.
Защита Гопко
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ