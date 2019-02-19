"Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести их в Дом офицеров", - Порошенко о событиях Революции Достоинства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко сказал, что действовал вместе с "побратимами с 14 сотни".

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк. Шел к Верховной Раде. Это было в 9 часов. Увидел побратимов с 14 сотни самообороны Майдана. Поговорил... Прошел 150 метров. Возле фонтана была цепь "Беркута" с помповыми ружьями и стреляла в людей. Так началась самая кровавая страница нашей Революции Достоинства. Через 15 минут было 11 раненых. Через полтора часа - трое погибших. Мы пытались отнести в Дом офицеров", - говорит Порошенко.

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