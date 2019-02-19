Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
19.02.19 12:29

Новый украинский переносной комплекс борьбы с БПЛА протестировали в учебном центре "Десна". ВИДЕО

В учебном центре "Десна" украинские бойцы протестировали новый комплекс борьбы с БПЛА отечественного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комплес выполнен в форме стрелкового оружия и способен нейтрализовать военный или гражданский БПЛА на растоянии 1200 метров.

"Угол раскрыва порядка 30 градусов по вертикали и по горизонтали. Используются антенны большого усиления направленного действия и непосредственно в зоне направления этого ружья достигается максимальный эффект. При направлении на дрон снайперской точности не нужно. Приблизительно направляете в ту сторону, где находится дрон и этого достаточно", - рассказывают разработчики комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Керованим давай!" - бойцы 30 ОМБР уничтожают позицию российских террористов из новейшего украинского ПТРК "Корсар". ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100