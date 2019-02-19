Новый украинский переносной комплекс борьбы с БПЛА протестировали в учебном центре "Десна". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, комплес выполнен в форме стрелкового оружия и способен нейтрализовать военный или гражданский БПЛА на растоянии 1200 метров.

"Угол раскрыва порядка 30 градусов по вертикали и по горизонтали. Используются антенны большого усиления направленного действия и непосредственно в зоне направления этого ружья достигается максимальный эффект. При направлении на дрон снайперской точности не нужно. Приблизительно направляете в ту сторону, где находится дрон и этого достаточно", - рассказывают разработчики комплекса.

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