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19.02.19 13:07

Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов. ВИДЕО

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал кандидатов, которые имеют шанс выйти во второй тур - Тимошенко, Порошенко, Бойко, Зеленского - принять участие со своими командами в открытых дебатах в прямом эфире на центральных каналах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе, информирует Цензор.НЕТ.

"Достаточно популизма и виртуальных выборов с виртуальными обещаниями, раздать всем все, увеличить вдвое, вчетверо или десять раз", - сказал Гриценко, добавив, что дебаты являются единственным способом отделить профессионализм от популизма, а реальный план действий от фальши.

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"Я готов выйти на дебаты с нашей командой, уважительное отношение к оппонентам - гарантирую. Достаточно слоганов, бордов и реклам, фейков и популизма! Кто не боится света - выходим к людям, в прямой эфир, и пусть люди сделают свой сознательный выбор", - резюмировал политик.

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