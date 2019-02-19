У Порошенко хотят раздать по тысяче грн 6 миллионам людей, - Тимошенко заявила о попытке фальсификации выборов. ВИДЕО

Об этом Юлия Тимошенко заявила, придя сегодня в МВД свидетельствовать по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Наша цель - полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся", - отметила лидер "Батькивщины".

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Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Как сообщила председатель партии, ее команда по всей Украине собрала доказательства того, что президент через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко, скупает голоса. По имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн 6 млн людей: "6 млн людей, как они считают, обеспечивает ему выход во второй тур".

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключения соглашений на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн - "Петина тысяча". Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос", - сказала она.

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Вторая схема манипуляций, которую, по словам Юлии Тимошенко, реализуют на Банковой, - увеличение действующим президентом реестра избирателей.

"Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила более чем на миллион увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования "мертвые души" и за них бросить бюллетени", - пояснила кандидат в президенты.

Особенно политика возмутил тот факт, что действующий президент разворачивает масштабную кампанию фальсификаций выборов в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную Сотню и Майдан Достоинства.

"Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом "борясь" с коррупцией", - заявила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине будет противодействовать подкупу президентом избирателей, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция будет вовремя реагировать на попытки соратников Петра Порошенко исказить выбор украинцев.

"Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, будет обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда", - подытожила она.