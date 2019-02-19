Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал представитель Украины ТКГ Евгений Марчук.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Марчук во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время заседания, посвященного пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

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Представитель Украины в ТКГ пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО.

"Чтобы было понятно, трёхсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Е.Марчук.