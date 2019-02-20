Украинец, политзаключенный, - Кольченко отвечает на вопросы представителей общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в начале февраля копейскую колонию №6, где содержат Кольченко, посетили члены общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.

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Интересовались, чем узник питается, с кем переписывается, и следит ли за протестами в мире. На выходе заключили, что у Кольченко в колонии все в порядке.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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В июле 2018 года мать осужденного Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинска сообщила, что "выглядит он плохо", однако начал набирать вес после прекращения голодания.