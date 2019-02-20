7% ВВП, 115 из 150 угольных шахт, предприятия оборонного комплекса, - Кубив назвал потери экономики Украины из-за агрессии РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 20 февраля сказал первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Чтобы свободно развивать свою экономику и строить мир своей духовности, Украина должна знать, кто есть кто… Это не призыв к сведению счетов. Сея зло, нельзя построить добро", - сказал он.

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Первый вице-премьер напомнил, что в 2014 году в результате бегства тогдашнего президента Виктора Януковича, оккупации Россией Крыма и части Донбасса экономика Украина понесла огромные потери. Сокращение ВВП в 2014 г. составило почти 7%, в 2015 – 10%. Также, по его словам, одни из самых больших потерь понесла оборонная промышленность. В частности, 10 госпредприятий осталось на оккупированных территориях Донбасса. Также много инфраструктуры осталось в Крыму.

"До сих пор 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях. Одни из наибольших потерь понесла украинская оборонная промышленность Украины", - отметил Кубив.

Кубив напомнил, что украинские предприятия оборонного комплекса потеряли рынок сбыта: "Все мы знаем, что в 2014 году именно на оборонный сектор была ориентирована украинская оборонная промышленность".

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По его словам, благодаря действиям правительства, оборонный комплекс выходит из кризиса. В частности он вспомнил о принятой Стратегии развития оборонного комплекса до 2028 года.