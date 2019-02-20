С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Русланом Кондратюком простились на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео: Ривне1
Сегодня, 20 февраля, в селе Войница Млиновского района Ривненской области состоялось прощание с Русланом Васильевичем Кондратюком, 1981 года рождения, солдатом 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области, когда враг со стороны оккупированного Донецка из ПТРК обстрелял военный автомобиль ГАЗ-66, когда машина заезжала на позицию. Ракета попала в кабину, трое украинских воинов получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем автомобиля, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в больницу города Курахово.
Руслан Кондратюк родился 02.10.1981 года. С ноября 2018 г. проходил службу по контракту в 24-й бригаде.
У него остались жена и двое детей.
Фото: Ривне1