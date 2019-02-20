Если российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил в интервью глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"В случае, если российский газ не будет идти транзитом по территории Украины, с большой вероятностью военные действия, которые сейчас российские регулярные войска ведут на востоке Украины, передвинутся на нашу западную границу. И они будут происходить где-то около стран Евросоюза - Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Украина в данный момент является определенным военным щитом для ЕС. Кроме того, доходы, которые мы получаем от транзита, являются очень важным элементом нашей финансовой стабильности. Без них нам будет гораздо сложнее содержать армию", - сказал Коболев.

По словам Коболева, он на данный момент не видит другого логического объяснения тому, что Москва тратит столько денег и политического ресурса, чтобы построить газопроводы, которые на самом деле не нужны.

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