Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Представители "Харьковского антикоррупционного центра" требуют у сотрудников метрополитена выполнять постановление Окружного административного суда и пропускать пассажиров по старым тарифам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Мой Харьков".

Сотрудники метрополитена утверждают, что те, кто пытается попасть внутрь метро по 5 гривен, грубо нарушает правила пользования подземкой.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Работать в убыток предприятие не может", - Кернес о планах Харьковского метрополитена повысить стоимость проезда

Активисты требуют задержать сотрудников метро за требование ехать по 8 гривен, т.к. в данном случае это мошенничество.

На станции метро образовалась большая очередь среди желающих воспользоваться законным правом проезда по старым тарифам.

Напомним, 6 февраля исполком горсовета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях – до 6 гривен.

Решение было оспорено в суде. 19 февраля суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах.

Также на Цензор.НЕТ: Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения