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20.02.19 23:05

"Олег Ляшко – народный президент, вот так все вместе",- в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО

В Мариуполе Донецкой области собирали пенсионеров для массовки на встречу с кандидатом в президенты Олегом Ляшко.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил один из читателей, не пожелавший себя называть.

По словам мужчины, вчера за день до приезда главного "радикала", его соседка пенсионерка сообщила, что была в ДК "Металлургов" на репетиции встречи с Ляшко. Женщина даже записала часть репетиции на диктофон.

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Из аудиозаписи слышно, как организаторы дают инструкции собравшимся в зале как вести себя на предстоящей встрече. "Олег Ляшко –народный президент! Когда кандидат будет подниматься на сцену, нам нужно повторить ту же кричалку и аплодисменты, понятно?", - говорит мужской голос на записи. Он добавляет, что собравшиеся должны смотреть на некую Галину Сергеевну, которая будет давать им инструкции из зала. Далее тот же голос рекомендует людям подойти к микрофону и задать Ляшко несколько вопросов, которые подготовлены заранее: "По 3-4 человека, вопросы у нас уже есть, Дмитрий у нас этими вопросами уже занимается".

По словам женщины, сделавшей аудиозапись, на встречу ее позвала подруга. За вчерашнюю репетицию и присутствие на самой встрече сегодня, им обеим предложили некое вознаграждение, однако не уточнили какое.

Кроме того, в "Фейсбук" группе "Самооборона Мариуполя" , которая также опубликовала аудиозапись, некоторые жители утверждают, что к ним домой приходили агитаторы "Радикальной партии", дарили блокноты и приглашали на встречу. 

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