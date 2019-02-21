Следственный эксперимент по делу Майдана на Институтской закончат к концу марта, - Горбатюк. ВИДЕО

Об этом заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно графику, мы до конца марта должны завершить", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что окончанию эксперимента мешает то, что по меньшей мере трех экспертов, которые работают над экспериментом, сложно свести вместе для работы - "не каждый раз удается их свести в связи с их рабочими обязанностями".

Также, по словам Горбатюка, затрудняют работу погодные условия, а именно морозы - "планшет, ноутбук и видеокамера. Пять-десять минут и фактически нельзя было продолжать".

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Напомним, 20 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.