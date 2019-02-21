Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
21.02.19 01:58

Следственный эксперимент по делу Майдана на Институтской закончат к концу марта, - Горбатюк. ВИДЕО

Следственный эксперимент по делу Майдана, который проводят на улице Институтской в Киеве, должны закончить до конца марта 2019 года.

Об этом заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко две недели не назначает следователей по делам Майдана, - Горбатюк

"Согласно графику, мы до конца марта должны завершить", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что окончанию эксперимента мешает то, что по меньшей мере трех экспертов, которые работают над экспериментом, сложно свести вместе для работы - "не каждый раз удается их свести в связи с их рабочими обязанностями".

Также, по словам Горбатюка, затрудняют работу погодные условия, а именно морозы - "планшет, ноутбук и видеокамера. Пять-десять минут и фактически нельзя было продолжать".

Также читайте: Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

Напомним, 20 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100