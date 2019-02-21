"Ситуация "А" - звоните сюда, ситуация "Б" - звоните сюда, ситуация "С" - ноги в руки и бегите!" - СБУ пресекла попытку группы россиян вмешаться в выборы в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники спецслужбы задокументировали деятельность преступной группировки, которая создана при участии граждан РФ и граждан Украины, долгое время сотрудничающих с российскими специальными структурами. На оперативных записях СБУ действующие лица группировки обсуждают вопросы финансировани и безопастности участников избирательной пирамиды.

Деятельность по вмешательству в выборы финансировалась "грязной" наличкой, которую незаконно обналичивали в Украине при содействии некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО