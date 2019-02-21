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21.02.19 13:44

"Ситуация "А" - звоните сюда, ситуация "Б" - звоните сюда, ситуация "С" - ноги в руки и бегите!" - СБУ пресекла попытку группы россиян вмешаться в выборы в Украине. ВИДЕО

СБУ пресекла попытку создания так называемых избирательных пирамид, которые планировалось использовать на выборах Президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники спецслужбы задокументировали деятельность преступной группировки, которая создана при участии граждан РФ и граждан Украины, долгое время сотрудничающих с российскими специальными структурами. На оперативных записях СБУ действующие лица группировки обсуждают вопросы финансировани и безопастности участников избирательной пирамиды.

Деятельность по вмешательству в выборы финансировалась "грязной" наличкой, которую незаконно обналичивали в Украине при содействии некоторых сотрудников правоохранительных органов.

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