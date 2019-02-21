"Смотрю Соловьева, Киселева и не могу поверить, что есть люди с такой животной ненавистью к Украине", - Кравчук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Настоящее время сказал первый Президент Украины Леонид Кравчук.

"Курс на ЕС и курс на НАТО - этот курс неизбежен для нас. Мы исторически и фактически - европейская страна. Второе - защита Украины от такого соседа, от таких действий России... Я абсолютно уверен, что все нерешенные проблемы и с Россией в том числе, очень легко можно было решить мирным путем. Россия не захотела. Если она ведет себя так по отношению к Украине... Я слушаю передачи, телепередачи Киселева, Соловьева и других. Это трудно поверить, что есть такие люди с такой ненавистью, животной ненавистью к Украине. Поетому нам нада защищаться", - сказал Кравчук.

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