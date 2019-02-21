"Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма. ВИДЕО

Об это Леонид Кучма заявил на совместном брифинге с Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.юа".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео 112

"Если бы записи куда-то давали какие-то подвижки, я за них двумя руками. Но не один я, а много политиков в этом плане задают вопрос – назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", – задал Кучма риторический вопрос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

"Поймите, и я в этом уверен, что при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа, на Россию, по простой причине – там находится 40-50% геологических запасов мира", – сказал первый президент.

Также Кучма высказал скептическое отношение к попыткам отказаться от российского газа.

"Мы говорим: "Мы будем из Европы газ получать". А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем получали бы напрямую? Российский газ", – отметил Кучма.

Также на Цензор.НЕТ: Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

При этом экс-политик добавил, что он "вообще был первым президентом, который подписал акт о сотрудничестве Украины с НАТО".