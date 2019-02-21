Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники полиции задержали фигуранта в ходе проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Науки в Киеве.

Правоохранители установили, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге уголовными авторитетами и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 мужчина задерживался правоохранителями в столице, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

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"Недавно Тенго Гальский прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Решается вопрос о принудительном возвращении вора в законе в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

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