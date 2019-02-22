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22.02.19 10:14

Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 22 февраля, в Киеве по адресу Крещатик, 21 фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами. К счастью, обошлось без пострадавших. Инцидент произошел около 06:20.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали.

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

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Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.

Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 01

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 02
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 03
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 04
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 05
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 06
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 07
Фото: Информатор

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