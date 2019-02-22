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22.02.19 12:46

Суд продлил до 3 июля досудебное расследование убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Шевченковский райсуд Киева рассмотрел ходатайство о продлении срока досудебного расследования в производстве по подозрению Владислава Мангера, Алексея Левина, Игоря Павловского и Сергея Торбина в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас начнется рассмотрение ходатайства обвинения о продлении срока досудебного расследования убийства Кати Гандзюк. Появился господин Илльченко Д., адвокат Мангера В., который вчера не смог появиться в судебное заседание в апелляционном суде, на котором должны были рассматривать обжалование постановления первой инстанции об избрании меры пресечения. За решеткой:
- Грабчук;
- Торбин;
- Павловский.

Другие подозреваемые, включая Мангера В., в зале суда", - рассказал Найем.

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В итоге, суд удовлетворил ходатайство и продлил срок  досудебного расследования в производстве относительно убийства Екатерины Гандзюк до 3 июля, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда

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Судья Хардина и прокурор Калита.

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Мангер

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Грабчук

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Павловский и Торбин.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

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