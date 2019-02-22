"Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на "Евровидение-2019", обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, звонок в прямой эфир прозвучал после неоднократных попыток ведущего Романа Скрыпина выяснить отношение девушек к российско-украинской войне.

Звонок от зрителя попал в эфир в середине 12 минуты записи.

"Роман, доброго вечера. Селям алейкум. Послушал вашу передачу. Эти существа - просто русские бл#ди и смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и из неуважения к этим существам. До свиданья", - сказал зритель.

"Ну, такий дзвінок", - отреагировал Скрыпин.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Напомним, что родители участниц дуэта проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.

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