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22.02.19 15:31

"Боги маркетинга": в проморолике израильского ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ. ВИДЕО

Израильтяне на военной выставке в Индии продемонстрировали проморолик своего ЗРК "Barak-8", в котором они успешно уничтожили российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Viktoria Soloduhina и публикует израильский рекламный ролик.

"Израильтяне продолжают прикалываться над российским военпромом. Сняли рекламный ролик, где израильский ЗРК "Barak-8" уничтожает российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.
Самое смешное, что премьера мультфильма и его дальнейшая демонстрация состоялась на военной выставке в Индии, где рекламируются те самые Ка-50 и Су-35. Боги маркетинга!" - пишет автор публикации.

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