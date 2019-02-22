МИД РФ заявил об "украинском следе" в Венесуэле. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила на брифинге в пятницу.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".

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"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.

Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала Захарова.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.

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