Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
22.02.19 16:01

МИД РФ заявил об "украинском следе" в Венесуэле. ВИДЕО

Соединенные Штаты Америки собираются купить для Венесуэлы крупную партию оружия, задействовав при этом украинское предприятие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила на брифинге в пятницу.

По ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - это раненый медведь, который просто набрасывается, - адмирал ВМС США Фаллер

"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.

Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала Захарова.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллионы евро из Венесуэлы отмывались через болгарские банки: средства заморожены

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100