"Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Таких полицейских действий в стране в день - десятки, если не сотни. Но только один этот случай вызвал алогичную прокурорскую атаку. Судите сами. Во время выезда на вызов по 102 в Сумах - сообщение о подозрительных лицах - им проводят согласно соответствующей статье закона о Нацполиции поверхностную проверку. Лица нервничают и кому-то звонят, жалуются на обыск. Хотя никакого обыска нет. Во время поверхностной проверки у одного обнаружен предмет очень похож на оружие, разрешение на него лицо не предъявляет, утверждая, что на этот ствол он не нужен, а в сумке есть еще деньги. Поскольку установить разновидность оружия можно только в райотделе во время детального осмотра, так же как и содержимое сумки - на лицо как на потециально опасного стрелка из неизвестно тогда еще оружия, вежливо одевают наручники и увозят в участок. Туда тут же прилетают прокуроры уровня заместителя областного и начинается хайп. Вопрос - почему? И кому звонили задержанные? И где у этих помещений хоть минимальный признак политического штаба кого-то из кандидатов? Наверно, патрулька кого-то таки поймала, что вызвало такой политический крик в банальной, казалось бы, ситуации", - рассказал Шевченко.

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Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ. Позже выяснилось, что у задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер.