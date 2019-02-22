Памятник священномученику Ковчу, фигура которого объединяет украинцев, поляков и евреев, возведут в Люблине, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Ровно год назад Совет города Люблин единогласно принял решение о предоставлении разрешения на установку памятника украинскому греко-католическому священнику, капеллану Украинской Галицкой Армии, Праведнику Украины, блаженному священномученику Омеляну Ковчу.

Фигура отца Омельяна Ковча объединяет украинский, польский, еврейский и другие народы. Он является примером глубокой духовности и самопожертвования. Он показал нам пример истинной любви к ближнему, той любви, которой учит нас Господь.

Сегодняшним событием мы подчеркиваем величие не только отца Омеляна, но и большую ценность нашего единства. Призываю - беречь нашу дружбу, беречь наше единство, беречь те европейские ценности, которые сейчас объединяют наши народы".

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