"Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео эротического танца для бурятских полицейских было опубликовано в сети.

Российские СМИ пишут, что министерство внутренних дел уже начало проверку: "По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

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Где именно сделали видеозапись, не уточняется. Однако местные telegtam-каналы утверждали, что таким образом с 23 февраля своих коллег решили поздравить сотрудники Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ, а действо происходит там же, в актовом зале.

На видео можно заметить, что многие "виновники" торжества смутились, опустили глаза в пол и на полуобнажённую девушку почти не смотрят. Женщины, присутствующие в зале, громко смеются и снимают танец на камеру, изредка комментируя происходящее: "Ох, оживились мальчики!".

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