Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал командир взвода бригады быстрого реагирования НГУ младший лейтенант Дмитрий Бабкин.

"Я вчера сидел за рычагами танка Т-64БВ в качестве механика-водителя и подорвался на танковой мине(...

Хорошо, что это был тренажёр...

Даже, если вам это не интересно - знайте, что качественная подготовка специалистов в нашей армии набирает обороты.

Какого качества тренажеры смотрите сами.

И это не штучная подготовка пилотов военной авиации, а массовая подготовка танкистов!

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Наш Т-64БВ, не говоря про Т-64БМ "Булат", и совсем уже умалчивая про БМ "Оплот", легко надерёт жопу любому уралмашевскому Т-72, благодаря более продвинутой системе управления огнём.

Т-64 - это не значит, что танк который вы видите, буквально был создан в 64-м году, это говорит лишь о его "породе", о "родословной".) Т-64 - создавался как танк для прапорщиков, в отличие от Т-72, который, как бы, и моложе, но он создавался под сержантов, т.е. с более простом боевым модулем, но, с немного более выносливой ходовой и неприхотливым двигателем.

НО! Когда спрашиваешь у наших бывалых танкистов, на чем бы они хотели, если, вдру,г опять придется, воевать (не сильно ударяться в грёзы и мечты об "Оплотах") - они уверенно отвечают - на Т-64БВ. Пусть он немного проигрывает в ходовой, зато быстрей перезаряжается, быстрей наводится на цель и производит выстрел! А там, порой, всё решают секунды...

И это не мультик про ракету с непредсказуемой траекторией)

И да, Слава Украине!

фото сделаны в учебном центре Вооруженных Сил Украины "Десна". На фото не я)"











