Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм может сосуществовать с гастролями в напавшей на Украину России, победительница Нацотбора ответила, что конкурс "Евровидение" появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

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После этого Притула уточнил, кого же именно ей удалось объединить своей песней.

"У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Все они приезжают на разные концерты. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны – "марувианцы", которые между собой общаются. И не важно с какой ты страны… Многие люди, живущие в России, отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ней. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России. - Ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать", - заявила певица.

"Вы знаете, 4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта", - саркастически отметил ведущий.