"Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией. ВИДЕО

Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ. Он цитирует подпись под видео, опубликованного в Facebook БФ "Повернись живим": "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е". Лесник выходил на связь, говорил укроповское ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась". По данным активистов, это часть переговоров наемников "9 ОМСП 1 АК МО "ДНР".

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По информации блогера, "политрук" наемников сообщил, что уничтоженных похоронят сегодня-завтра в Харцызске.

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В ответ на вопрос пользователя, Necro Mancer уточняет, что ликвидация произошла 8 февраля.