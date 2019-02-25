Более 1,8 тысячи обращений о нарушениях на выборах уже поступило в полицию, - Аваков. ВИДЕО

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ.

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"Всего у нас 89 уголовных дел, у нас 422 административных протокола. У нас всего 1871 обращения, распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", - подчеркнул Аваков.

Он также сообщил, что 454 обращения касается партии "Блок Петра Порошенко", 353 - "Батькивщины", 169 - "Самопомичи", 131 - "Гражданской позиции", 122 - "Радикальной партии".

Чаще правоохранители фиксируют случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, в частности, вмешательство в ход митингов.

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