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25.02.19 11:11

"Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Снайпер подразделения так называемой "третьей силы" делает точный выстрел на южном участке фронта под Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно позицию российских террористов и слышны короткие переговоры украинских бойцов.

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 "Идет. Да, вижу",- после этих слов следует точный выстрел.

"Я не понял. Вроде бы попадание было. Да?" - говорит один из бойцов после выстрела.

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