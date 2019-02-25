Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook .

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?

Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – сказал Зеленский.

"Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленського – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – сказал он.

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Напомним, согласно последним данным, украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).