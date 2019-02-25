"Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время эфира своей авторской передачи на телеканале "Царьград".

В качестве примера правильного лечения он рассказал о некой "сестре Мокрине", которая отказалась от осмотра врачем во время воспаления в области груди.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Думаете вечно жить в этой смрадной плоти - это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть - большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось - умирайте!" - сказал Ткачев.

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Протоиерей Андрей Ткачев с 2006 по 2014 год был настоятелем киевского храма Агапита Печерского. В июне 2014 года переехал в Россию.