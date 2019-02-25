Врачи обследовали раненых военнопленных украинских моряков без согласия и не предоставили результаты, - Полозов. ВИДЕО

По крайней мере информация об этом появилась в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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Говорят, что Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор и офтальмолог. Также им сделали компьютерную томографию.

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Руководитель адвокатской группы Николай Полозов "5 каналу" подтвердил, что в больницу моряков действительно возили, но - без соответствующего согласия. И никаких результатов "обследования" защитники не получили. У каждого из трех раненых украинский до сих пор в теле остаются осколки, добавил Полозов.

"Что касается обследования, то это так, их вывозили. Вопрос в том, что мы не знаем, какое качество было обследования, потому что их не информировали о ходе медицинских манипуляций, которые с ними проводили. Не брали у них информированное согласие, никаких результатов, в том числе эпикризов, не выдавали. Мы знаем, что их возили в лечебное учреждение, но мы не знаем, какие результаты ", - отметил адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

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