"На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Исакиевском соборе спел песню о бомбардировке США. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, под руководством дирижера Владимира Беглецова артисты пели песню Андрея Козловского "На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих", написанную еще в 80-е годы.
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!